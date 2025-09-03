Ginastas Sofia Madeira e Geovanna Santos recebem homenagem no ES
Nunes, Geovanna, Casagrande, Sofia e Gizela: homenagem às ginastas (Foto: Hélio Filho/Secom)Sofia Madeira e Geovanna Santos foram recebidas...
Nunes, Geovanna, Casagrande, Sofia e Gizela: homenagem às ginastas (Foto: Hélio Filho/Secom) As ginastas Sofia Madeira e Geovanna Santos, que brilharam pela seleção brasileira no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica no final de agosto, no Rio, seguem em uma maratona de comemorações e homenagens.
Nunes, Geovanna, Casagrande, Sofia e Gizela: homenagem às ginastas (Foto: Hélio Filho/Secom) As ginastas Sofia Madeira e Geovanna Santos, que brilharam pela seleção brasileira no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica no final de agosto, no Rio, seguem em uma maratona de comemorações e homenagens.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: