Ginastas Sofia Madeira e Geovanna Santos recebem homenagem no ES

Folha Vitória|Do R7

Nunes, Geovanna, Casagrande, Sofia e Gizela: homenagem às ginastas (Foto: Hélio Filho/Secom) As ginastas Sofia Madeira e Geovanna Santos, que brilharam pela seleção brasileira no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica no final de agosto, no Rio, seguem em uma maratona de comemorações e homenagens.

