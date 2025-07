“Golaço dos Crias” tem gol internacional: veja os gols mais bonitos do futebol de base O "Golaço dos Crias" é o quadro do Folha Vitória com gols do futebol de base do ES; participe enviando o seu vídeo e torça pelos jovens... Folha Vitória|Do R7 29/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 21h17 ) twitter

Folha Vitória

O “Golaço dos Crias” desta semana está internacional! O novo episódio do quadro do Folha Vitória traz os gols mais bonitos do futebol de base marcados na última semana. Entre eles, um golaço da campanha do título internacinal do time de futsal masculino do Centro Educacional Mundo Moderno, de Cariacica.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e os melhores lances! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

