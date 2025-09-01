Goleiro Bruno, ex-Flamengo, é campeão de futebol amador no Sul do ES
Bruno foi campeão do Campeonato Sulino 2025 pelo Rive, de Alegre (Reprodução/Instagram @ldciliga)Condenado em 2013 pelo assassinato...
Bruno foi campeão do Campeonato Sulino 2025 pelo Rive, de Alegre (Reprodução/Instagram @ldciliga)
Bruno foi campeão do Campeonato Sulino 2025 pelo Rive, de Alegre (Reprodução/Instagram @ldciliga)
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a trajetória do ex-goleiro Bruno!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a trajetória do ex-goleiro Bruno!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: