Goleiro capixaba é convocado para a seleção brasileira sub-20 (Foto: Divulgação/Conmebol)Goleiro capixaba já tem contrato profissional assinado com o Flamengo e foi herói na Libertadores Sub-20... Folha Vitória|Do R7 17/05/2025 - 10h43

A seleção brasileira sub-20 foi convocada pelo treinador Ramon Menezes para três amistosos em Cairo, capital do Egito, como parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, que será em setembro, no Chile.

