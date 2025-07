Goleiro João Victor brilha e mantém o Bela Vista vivo na Copa Vitória das Comunidades O goleiro João Victor defende o pênalti já no fim da partida (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Bela Vista vence o Balneário por 1... Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O goleiro João Victor defende o pênalti já no fim da partida (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A Copa Vitória das Comunidades já tem o seu primeiro candidato a herói. É o goleiro João Victor. Com apenas 16 anos, ele assumiu a responsabilidade e garantiu a vitória do Bela Vista sobre o Balneário por 1 a 0, na noite desta terça-feira (15), no campo do Lolão, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

Leia Mais em Folha Vitória:

Educomunicação na escola: a mídia na prática pedagógica

Tetra Pak usa IA em campanha para promover tecnologia “não-artificial”

Nina: cadela de apoio emocional de criança autista some em Cariacica