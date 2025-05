Golpe: MEIs de Vila Velha são alvo de mensagens falsas no WhatsApp Usuários relataram problemas no WhatsApp (Foto: Divulgação)Prefeitura alerta sobre fraudes por WhatsApp e SMS com ameaças de cancelamento... Folha Vitória|Do R7 10/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 10h27 ) twitter

Usuários relataram problemas no WhatsApp (Foto: Divulgação) A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, por meio da Vila do Empreendedor, emitiu um alerta para os Microempreendedores Individuais (MEIs) do município sobre uma nova tentativa de golpe envolvendo o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de como se proteger desses golpes!

