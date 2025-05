Goma de tadalafila para disfunção erétil é proibida pela Anvisa: veja o alerta As gomas de tadalafila foram promovidas no início de 2025 pelo influenciador “Jon Vlogs”. Foto: (Reprodução)Entenda a proibição das... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h56 ) twitter

As gomas de tadalafila foram promovidas no início de 2025 pelo influenciador “Jon Vlogs”. Foto: (Reprodução) Em maio de 2025, a Anvisa proibiu a fabricação, manipulação, distribuição, propaganda, venda e uso de todos os lotes do produto Metbala, uma goma à base de tadalafila da empresa FB Manipulação. A decisão ocorreu porque o produto não tinha registro sanitário e a empresa não possuía autorização para fabricar medicamentos.

Para entender melhor os riscos e as implicações dessa proibição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

