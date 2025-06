Governo aciona PGE após polêmica com criação de auditoria na Fazenda Sede da PGE (Foto: Divulgação/PGE)Um dia após coluna revelar impasse gerado pelo decreto 6.005-R, que deu o poder à Sefaz de fazer... Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Sede da PGE (Foto: Divulgação/PGE) Um dia após a coluna De Olho no Poder revelar o impasse gerado pelo decreto 6.005-R – que criou uma nova função de auditoria na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e acirrou os ânimos entre auditores do Estado e consultores do Tesouro – o governo decidiu submeter a medida à análise jurídica.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Estado investe mais de R$ 4 milhões em modernização do Hospital Dr. Jayme

Aldeia Sesc Ilha do Mel abre espaço para as artes cênicas

Pix automático vai beneficiar 60 milhões de pessoas sem cartão de crédito; entenda