Governo adia recolhimento do Simples de empresas afetadas por tarifaço

Empresas inscritas no Simples Nacional e afetadas pelo tarifaço terão impostos adiados.

Folha Vitória|Do R7

Empresas inscritas no Simples Nacional e afetadas pelo tarifaço terão impostos adiados. Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil O Comitê Gestor do Simples Nacional adiou por dois meses o recolhimento de tributos das empresas afetadas pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos. Por ordem do presidente americano Donald Trump, produtos brasileiros exportados para os EUA tiveram imposição alíquotas adicionais de 50%.

