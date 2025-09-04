Governo define que 30% das compras de alimentos pelo ES sejam da agricultura familiar Representantes de produtores da agricultura familiar estiveram no Palácio Anchieta para entrega do projeto sobre compras de produtos... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 10h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Representantes de produtores da agricultura familiar estiveram no Palácio Anchieta para entrega do projeto sobre compras de produtos locais. Crédito: Hélio Filho/Secom

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Hell is Us é lançado no PS5, Xbox Series e PC

Brasil enfrenta o Chile no Maracanã já com a cabeça na Copa do Mundo de 2026

Formação de mão de obra domina debate de líderes sobre futuro do ES