Governo do Brasil lança campanha do aplicativo Celular Seguro com Dira Paes

Folha Vitória

O Governo do Brasil, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acaba de lançar uma nova campanha de utilidade pública para apresentar o Celular Seguro, aplicativo que oferece resposta rápida e eficiente diante de roubos e furtos de celulares. A campanha, criada pela agência Calia, conta com a atriz Dira Paes como protagonista e tem como conceito: “Aplicativo Celular Seguro. Bloqueia o crime organizado e ajuda a proteger o que é seu.” Com uma linguagem direta, as peças reforçam a importância do aplicativo como um instrumento de proteção da população e de enfraquecimento das redes criminosas. O objetivo é incentivar o maior número de downloads.

