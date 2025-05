Governo federal congela R$ 31,3 bilhões do orçamento e aumenta o IOF Trabalhadores nascidos em março e abril começam a sacar o abono salarial hoje (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)O congelamento será... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 22/05/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Trabalhadores nascidos em março e abril começam a sacar o abono salarial hoje (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) O Orçamento de 2025 terá um congelamento de R$ 31,3 bilhões de gastos não obrigatórios, segundo os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O valor está no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento enviado ao Congresso a cada dois meses que orienta a execução do Orçamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para entender todos os detalhes sobre o congelamento do orçamento e o aumento do IOF!

Leia Mais em Folha Vitória:

Evanildo Bechara, gramático e membro da ABL, morre aos 97 anos

Vitória entrega Bolsa Atleta com mais de R$ 1 milhão de investimento; veja valores e benefícios

Seleção Brasileira: veja quem está na pré-lista de convocados de Ancelotti