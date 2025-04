Governo publica ampliação da faixa de isenção do IR; veja novo valor Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)Medida valerá a partir de maio. Promessa de campanha de Lula é de, até o final de seu mandato... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 16h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h47 ) twitter

Imposto de renda

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) O governo federal aumentou de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80 a faixa de isenção do Imposto de Renda para Pessoa Física (IPRF). Assim, o tributo só incidirá em valores acima da nova faixa. Conforme é previsto na Medida Provisória 1.294 publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (14).

