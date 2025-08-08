GPT-5 cria jogos completos em minutos; veja exemplos
Entenda o impacto do gtp-5 na criação de jogos complexos, trazendo uma nova era para a prototipagem no navegador.
O lançamento do modelo acelerou a prototipagem de games no navegador com código funcional, assets gerados por script e ciclos de iteração muito curtos.
Para saber mais sobre como o GPT-5 está revolucionando a criação de jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
