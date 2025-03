Gracyanne Barbosa não descarta volta com Belo: “O futuro a Deus pertence” Belo e Gracyanne estão separados desde abril de 2024 (Foto: Tom Zé/AgNews)Ex-BBB é perguntada sobre possível reconciliação após encontro... Folha Vitória|Do R7 26/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Belo e Gracyanne

Belo e Gracyanne estão separados desde abril de 2024 (Foto: Tom Zé/AgNews) Após reencontrar o ex-marido Belo no palco do Domingão com Huck, no último domingo, 23, Gracyanne Barbosa comentou sobre a possibilidade de voltar com o cantor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Folha Vitória:

Que a coragem cívica de Agesandro não nos permita retroceder na OAB-ES

Cristiano Ronaldo chega a FATAL FURY: City of the Wolves!

Ivete Sangalo expõe intimidade com famosas e Marquezine é vetada por atriz: “Ela não”