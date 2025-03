Grand concorre a um dos maiores prêmios do mercado imobiliário mundial em Dubai A pulsante Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, recebe o 21º Internacional Property Show (IPS) entre 14 e 16 de abril e tem capixaba... Folha Vitória|Do R7 30/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 30/03/2025 - 23h25 ) twitter

A pulsante Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, recebe o 21º Internacional Property Show (IPS) entre 14 e 16 de abril e tem capixaba entre os maiores do mundo. A Grand Construtora concorre ao prêmio “Real Estate Developer of the Year”, ou desenvolvedora imobiliária do ano, no IPS Awards 2025. O IPS Awards reconhece conquistas extraordinárias em desenvolvimento imobiliário, design e inovação, destacando os projetos de ponta no cenário global. A premiação faz parte do IPS, que vai reunir no Dubai World Trade Center os maiores players do mercado imobiliário internacional para três dias de palestras, painéis, encontros e feiras de negócios. O evento é uma plataforma de vendas definitiva para os mercados imobiliários locais e internacionais, permitindo que sejam conhecidos e reconhecidos os melhores projetos do mundo.

Para saber mais sobre essa conquista da Grand Construtora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

