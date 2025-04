Grand Construtora e MP lançam nova campanha para o Taj Home Resort Uma grande campanha nasce da ousadia de suas ideias. E foi com essa ousadia e muita confiança do cliente que a MP decidiu trazer o... Folha Vitória|Do R7 13/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 13/04/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma grande campanha nasce da ousadia de suas ideias. E foi com essa ousadia e muita confiança do cliente que a MP decidiu trazer o ícone das redes sociais para conhecer o Taj Home Resort: a rainha do badalo, Narcisa Tamborindeguy. Com uma campanha totalmente digital, a estratégia contou com teaser, revelação e ainda terá a presença da ícone em um evento realizado no empreendimento, no dia 15 de abril. O objetivo desta primeira fase da campanha é evidenciar o glamour do empreendimento, e ninguém melhor do que a Narcisa para enumerar as tantas qualidades do Taj Home Resort. Para gerar burburinho em torno dos conteúdos liberados pela diva, também foram firmadas parcerias com influenciadores de apoio: Gina Indelicada e Perrengue Chique foram responsáveis por amplificar a história e o burburinho, tanto no momento do mistério quanto no momento da revelação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Defesa Civil alerta para “tempo severo” no ES

Avó de criança morta pelo pai diz que neta era autista: “Muito alegre, um doce”

Eliezer desabafa sobre críticas por ter participado de expedição cristã: ‘Fé não se explica’