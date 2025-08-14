Grande Santa Rita: líder de facção deu ordens para ataques de dentro de presídio na Bahia Foto: Polícia Civil/ Divulgação Douglas Souza Lopes, de 32 anos, conhecido como “Tio Chico é uma das lideranças do Primeiro Comando... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h19 ) twitter

Foto: Polícia Civil/ Divulgação Uma das lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV), em Vila Velha, identificado como Douglas Souza Lopes, de 32 anos, conhecido como “Tio Chico”, está preso e dá ordens de ataques de dentro de um presídio na Bahia.

