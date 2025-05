Grande Vitória tem quase 2,5 mil vagas de emprego nesta semana Foto: Marcelo Camargo/ Agência BrasilOportunidades podem ser consultadas nos Sines de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória e contemplam... Folha Vitória|Do R7 18/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Teletrabalho, home office ou trabalho remoto. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os municípios da Grande Vitória começam esta semana com 2.457 vagas de emprego. As oportunidades dos Sines de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória são para diferentes funções, com ofertas para quem busca o primeiro emprego ou já tem experiência profissional.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Veja o momento em que Ginásio Jones dos Santos Neves desaba

Falta de alvará, embargo: o que se sabe sobre o desabamento de ginásio

INSS: Quase 1,5 milhão de aposentados já pediram reembolso de descontos não autorizados