Grávida de 5 meses é presa em flagrante por aborto em Cariacica

Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante na quinta-feira (24) pelo crime de aborto. A equipe da Polícia Civil foi acionada pela Maternidade Municipal de Cariacica, no bairro Alto Lage, onde a paciente estava em processo de aborto.A equipe médica informou que dois comprimidos abortivos foram observados saindo do corpo da paciente, que apresentava um feto com peso de 560 gramas.

A equipe médica informou que dois comprimidos abortivos foram observados saindo do corpo da paciente, que apresentava um feto com peso de 560 gramas.

