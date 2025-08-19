Grávida de 7 meses é agredida pelo ex-marido em Vila Velha
Foto: Reprodução/TV VitóriaDe acordo com a vítima, o ataque ocorreu porque ela tentou acordar o homem para atender a um telefonema...
Foto: Reprodução/TV Vitória Uma mulher de 25 anos, grávida de sete meses, foi vítima de agressão pelo ex-marido no último sábado (16), em Morada da Barra, em Vila Velha. De acordo com a vítima, o ataque ocorreu porque ela tentou acordar o homem para atender a um telefonema do pai dele.
Foto: Reprodução/TV Vitória Uma mulher de 25 anos, grávida de sete meses, foi vítima de agressão pelo ex-marido no último sábado (16), em Morada da Barra, em Vila Velha. De acordo com a vítima, o ataque ocorreu porque ela tentou acordar o homem para atender a um telefonema do pai dele.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este caso alarmante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este caso alarmante.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: