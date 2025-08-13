Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Grávida fica ferida em acidente durante perseguição em Castelo

Foto: Reprodução/TV VitóriaAcidente ocorreu entre um carro e uma viatura da PM durante perseguição a um motociclista, que conseguiu...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Um acidente durante uma perseguição deixou uma mulher grávida ferida na noite desta terça-feira (12), no bairro Vila Izabel, em Castelo. O motociclista que estava sendo perseguido conseguiu fugir.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.