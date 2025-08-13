Grávida fica ferida em acidente durante perseguição em Castelo
Foto: Reprodução/TV VitóriaAcidente ocorreu entre um carro e uma viatura da PM durante perseguição a um motociclista, que conseguiu...
Um acidente durante uma perseguição deixou uma mulher grávida ferida na noite desta terça-feira (12), no bairro Vila Izabel, em Castelo. O motociclista que estava sendo perseguido conseguiu fugir.
