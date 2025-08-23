Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Greenway garante a última vaga na final do Espírito Startups

Foto: Everton NunesNo penúltimo episódio da 5ª temporada do Espírito Startups, a Greenway levou a melhor e conquistou a última vaga...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Everton Nunes
No penúltimo episódio da 5ª temporada do Espírito Startups, a Greenway levou a melhor e conquistou a última vaga na grande final do programa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as emoções da grande final!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.