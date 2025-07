Grêmio do Forte vira e divide a liderança na Copa Vitória das Comunidades Comemoração do segundo gol do Grêmio do Forte (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Campeão em 2019 e vice-campeão em 2023, o Grêmio do... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 23h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h56 ) twitter

Comemoração do segundo gol do Grêmio do Forte (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Campeão em 2019 e vice-campeão em 2023, o Grêmio do Forte estreou com vitória na Copa Vitória das Comunidades. O tricolor do Forte São João venceu o Caçador por 2 a 1, de virada, no campo da Curva da Jurema, pela primeira rodada do Grupo C.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

