Grupo Revelação faz show gratuito no Festival de Outono de Linhares

Grupo Revelação se apresenta em Linhares

Grupo Revelação faz show gratuito em Linhares (Foto: Divulgação/Grupo Revelação) O Grupo Revelação será a atração principal da primeira noite do Festival de Outono de Linhares, no dia 3 de abril. Com show especial de 30 anos de carreira, a banda se apresenta na Praça 22 de Agosto, a partir das 18h, e terá entrada gratuita.

