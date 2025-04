Grupo Samba da 24 comemora aniversário com música em Vila Velha Foto: DivulgaçãoRoda de samba acontece na quadra da MUG e terá ainda Andréa Nery, Thiago Brito e DJ Bravim; festa acontece em 1º de... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O feriado do Dia do Trabalhador será com música e festa de aniversário do grupo Samba da 24. O evento na próxima quinta-feira, 1º de maio, acontece na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração!

Leia Mais em Folha Vitória:

Os perigos ocultos dos anabolizantes: como sua voz pode ser comprometida

Conclave: Vaticano define data para começar a escolher o novo papa

Homem é morto e outros dois ficam feridos em ataque com mais de 50 tiros