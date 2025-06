GS Inima e Acciona vencem leilão de R$ 7 bilhões da Cesan na Bolsa de Valores As multinacionais GS Inima e Acciona venceram o leilão de concessão de parceria público-privada (PPP) que vai conceder a gestão do... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As multinacionais GS Inima e Acciona venceram o leilão de concessão de parceria público-privada (PPP) que vai conceder a gestão do saneamento básico em 43 municípios capixabas – entre eles, a capital Vitória. A disputa, realizada na tarde desta terça-feira (17), na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), foi dividida em dois blocos com contratos de até 25 anos e investimentos que totalizam R$ 7 bilhões. Entenda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse leilão histórico!

Leia Mais em Folha Vitória:

Bispo Nilton Patrício compartilha milagre de fé e cura

LoL: ADC Yunara chega com foco em dano e mobilidade

Empresas espanholas vencem leilão da Cesan que garante R$ 6,7 bilhões em contratos