GTA 6: mais de 70 imagens inéditas com detalhes impressionantes dos personagens Rockstar divulga mais de 40 imagens inéditas de GTA 6, destacando personagens como Jason e Lucia e cenários detalhados de Leonida e... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 13h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rockstar divulga novas imagens do aguardado GTA 6

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as novidades e detalhes do jogo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Miguel Falabella recebe alta após cirurgia de hérnia de disco

Relator vota por suspensão do mandato de Gilvan da Federal por três meses

Conheça os personagens de GTA 6