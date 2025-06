Guarda busca dono de carro batido abandonado em Vila Velha Foto: Reprodução/Tv VitóriaVeículo foi destruído após colisão com uma árvore. Guarda Municipal acredita que o carro estava em alta... Folha Vitória|Do R7 07/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 07/06/2025 - 12h35 ) twitter

Um carro foi encontrado abandonado e bastante danificado na manhã deste sábado (7), no bairro Ataíde, em Vila Velha, após bater em uma árvore. O motorista não foi localizado, e a Guarda Municipal investiga quem estava ao volante no momento do acidente.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

