Guarda de Vila Velha apreende mais de meio quilo de skunk
Foto: Reprodução/TV VitóriaAgentes encontraram suspeito com skunk e outras drogas durante patrulhamento no bairro Cobilândia
Foto: Reprodução/TV Vitória Mais de meio quilo de skunk, um tipo de maconha, e outras drogas foram apreendidos em Cobilândia, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (22). Parte das drogas estava escondida perto de um trailer.
Foto: Reprodução/TV Vitória Mais de meio quilo de skunk, um tipo de maconha, e outras drogas foram apreendidos em Cobilândia, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (22). Parte das drogas estava escondida perto de um trailer.
Para mais detalhes sobre essa apreensão e a atuação da Guarda Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa apreensão e a atuação da Guarda Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: