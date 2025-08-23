Guarda de Vila Velha apreende mais de meio quilo de skunk Foto: Reprodução/TV VitóriaAgentes encontraram suspeito com skunk e outras drogas durante patrulhamento no bairro Cobilândia Folha Vitória|Do R7 23/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 15h57 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória Mais de meio quilo de skunk, um tipo de maconha, e outras drogas foram apreendidos em Cobilândia, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (22). Parte das drogas estava escondida perto de um trailer.

Para mais detalhes sobre essa apreensão e a atuação da Guarda Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

