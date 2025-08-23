Logo R7.com
Guarda de Vila Velha apreende mais de meio quilo de skunk

Foto: Reprodução/TV VitóriaAgentes encontraram suspeito com skunk e outras drogas durante patrulhamento no bairro Cobilândia

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Mais de meio quilo de skunk, um tipo de maconha, e outras drogas foram apreendidos em Cobilândia, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (22). Parte das drogas estava escondida perto de um trailer.

