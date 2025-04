Guia reúne 25 restaurantes para conhecer durante a Festa da Penha 2025 Conheça 25 bares e restaurantes na Grande Vitória e Marechal Floriano para aproveitar durante a Festa da Penha 2025 (Foto: Divulgação... Folha Vitória|Do R7 17/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h26 ) twitter

Conheça 25 bares e restaurantes na Grande Vitória e Marechal Floriano para aproveitar durante a Festa da Penha 2025 (Foto: Divulgação/Guia Gastronômico Sindbares). Para quem pretende acompanhar as romarias, missas e celebrações da Festa da Penha 2025, um guia com 25 opções de bares e restaurantes na Grande Vitória e em Marechal Floriano pode ajudar com sugestões de onde comer durante os dias do evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre os melhores lugares para saborear a culinária capixaba durante a festa!

