Guild Saga: Vanished Worlds é arte em forma de pixel art em português

Em acesso antecipado, o RPG tático da Ocelot Technologies é uma ode aos clássicos do gênero e conta com profundos sistemas de exploração...

Folha Vitória|Do R7

Uma aventura profunda e única em um RPG tático que bebe na fonte de grandes clássicos. É isso que Guild Saga: Vanished Worlds, jogo da desenvolvedora independente Ocelot Technologies, baseada no Canadá, busca oferecer aos fãs do gênero. O título, que apresenta um mundo dinâmico em que os jogadores ditam o ritmo e o desenrolar da campanha, está disponível em acesso antecipado no Steam, com localização em português.

