Hartung: “O Cais das Artes está no caminho para acabar e será uma âncora da cultura”
O ex-governador Paulo Hartung (Foto: Pedro Permuy)Exclusivo: espaço de mais de 30 mil metros quadrados que pode virar exemplo de complexo...
O ex-governador Paulo Hartung (Foto: Pedro Permuy) 15 anos, mais de R$ 315 milhões depois e com direito até a briga na Justiça, o Cais das Artes terá a primeira etapa entregue em dezembro deste ano, como a Coluna Pedro Permuy, que não é boba nem nada, noticiou com exclusividade em janeiro deste ano.
O ex-governador Paulo Hartung (Foto: Pedro Permuy) 15 anos, mais de R$ 315 milhões depois e com direito até a briga na Justiça, o Cais das Artes terá a primeira etapa entregue em dezembro deste ano, como a Coluna Pedro Permuy, que não é boba nem nada, noticiou com exclusividade em janeiro deste ano.
Para saber mais sobre a importância do Cais das Artes e as declarações de Paulo Hartung, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre a importância do Cais das Artes e as declarações de Paulo Hartung, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: