Hartung: “O Cais das Artes está no caminho para acabar e será uma âncora da cultura” O ex-governador Paulo Hartung (Foto: Pedro Permuy)Exclusivo: espaço de mais de 30 mil metros quadrados que pode virar exemplo de complexo... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O ex-governador Paulo Hartung (Foto: Pedro Permuy) 15 anos, mais de R$ 315 milhões depois e com direito até a briga na Justiça, o Cais das Artes terá a primeira etapa entregue em dezembro deste ano, como a Coluna Pedro Permuy, que não é boba nem nada, noticiou com exclusividade em janeiro deste ano.

Para saber mais sobre a importância do Cais das Artes e as declarações de Paulo Hartung, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Incêndio atinge motorhome estacionado em Jacaraípe

Descoberta de grupo da Ufes pode acelerar diagnóstico de doença grave do sistema nervoso

Inscrições em cursos EAD para empreendedores são prorrogadas