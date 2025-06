Helicóptero cai na Índia e deixa 7 mortos dias após acidente aéreo matar 270 pessoas no país Helicóptero caiu e matou sete pessoas (Foto: Reprodução / X @uttarakhandcops)O acidente ocorreu poucos minutos depois da decolagem,... Folha Vitória|Do R7 15/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 15/06/2025 - 12h16 ) twitter

Helicóptero caiu e matou sete pessoas (Foto: Reprodução / X @uttarakhandcops) Um helicóptero transportando peregrinos hindus caiu no início deste domingo, 15, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, matando sete pessoas a bordo, disseram autoridades locais. O helicóptero estava a caminho de Guptkashi, um importante local de peregrinação hindu no Himalaia, vindo da cidade templo de Kedarnath, quando caiu.

