Helicóptero no combate a incêndio em Pancas O incêndio já perdura por uma semana. O governador Renato Casagrande decretou estado de emergência Folha Vitória|Do R7 08/09/2024 - 12h30



Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) está em Pancas, região Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (8) com um helicóptero para auxiliar no combate a um incêndio que atinge a pedra da tirolesa, no município.

