Hell is Us é lançado no PS5, Xbox Series e PC
Jogo de ação e aventura desafia o jogador a confiar nos próprios instintos, sem tutoriais ou marcadores de objetivo.
Hell is Us, novo projeto da Rogue Factor publicado pela NACON, foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (4) para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store). O estúdio define o título como seu projeto mais ambicioso até hoje, apostando em uma abordagem autoral de design de mundo e narrativa.
