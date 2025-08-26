Logo R7.com
Helldivers 2 chega ao Xbox com crossover com Halo: ODST

Helldivers 2 chega ao Xbox Series X|S com o Legendary Warbond Halo: ODST, armas e armaduras exclusivas, e guia completo para recrutas...

Folha Vitória|Do R7

Helldivers 2 finalmente está disponível para Xbox Series X|S a partir de hoje (26). O lançamento traz novidades, guia de combate e o aguardado Legendary Warbond em parceria com Halo: ODST.

