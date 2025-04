Helô Pinheiro fala sobre relação com César Tralli e dispara: “Não me meto” (Foto: Reprodução/Redes sociais)Recentemente, a eterna ‘Garota de Ipanema’ abriu o jogo sobre sua relação com o genro durante uma entrevista...

Folha Vitória|Do R7 07/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share