Hillary Clinton diz “eu mesmo o indicarei para o Prêmio Nobel da Paz” se conseguir acordo com Putin (Foto/Montagem: Reprodução X)A ex-secretária de Estado americana desafia o antigo rival a negociar o fim da guerra na Ucrânia Folha Vitória|Do R7 16/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton – que perdeu a eleição presidencial de 2016 para Donald Trump – disse que até ela indicará o republicano se ele conseguir um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Hytalo e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal

Sidney Oliveira paga fiança de R$ 25 mi e vai para domiciliar com tornozeleira

“Grave impacto social”, diz morador sobre demolição de casas em praia em Vila Velha