Hillary Clinton diz “eu mesmo o indicarei para o Prêmio Nobel da Paz” se conseguir acordo com Putin

(Foto/Montagem: Reprodução X)A ex-secretária de Estado americana desafia o antigo rival a negociar o fim da guerra na Ucrânia

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton – que perdeu a eleição presidencial de 2016 para Donald Trump – disse que até ela indicará o republicano se ele conseguir um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

