Hipercolesterolemia aumenta risco cardíaco: veja como prevenir com estratégias nutricionais Imagem: FreepikA elevação dos níveis de colesterol no sangue pode ser controlada com uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis Folha Vitória|Do R7 23/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 23/08/2025 - 09h38 )

A hipercolesterolemia, definida pela elevação dos níveis de colesterol no sangue, é uma condição cada vez mais comum na população mundial e representa um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluindo infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações graves.

Saiba mais sobre como prevenir essa condição e adotar estratégias nutricionais eficazes consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

