Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Hipercolesterolemia aumenta risco cardíaco: veja como prevenir com estratégias nutricionais

Imagem: FreepikA elevação dos níveis de colesterol no sangue pode ser controlada com uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A hipercolesterolemia, definida pela elevação dos níveis de colesterol no sangue, é uma condição cada vez mais comum na população mundial e representa um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluindo infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações graves.

Saiba mais sobre como prevenir essa condição e adotar estratégias nutricionais eficazes consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.