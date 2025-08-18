Hoje, dia 18 de agosto, a MP celebra seus 38 anos! Uma agência que nasceu com o objetivo de usar a criatividade para dar vida a negócios e deixar marcas na cultura capixaba e brasileira... Folha Vitória|Do R7 17/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 17/08/2025 - 21h18 ) twitter

Uma agência que nasceu com o objetivo de usar a criatividade para dar vida a negócios e deixar marcas na cultura capixaba e brasileira. Sob o lema “Ideias para sempre”, a MP reforça seu grande propósito: criar uma comunicação que transcenda o formato e a época, potencializando o que há de mais humano nas pessoas e nas marcas. Ideias com alma e que, por isso mesmo, geram resultados extraordinários. São campanhas que ajudaram a construir algumas das marcas mais valiosas do estado, superando tendências e tecnologias. “A MP faz 38 anos e nunca foi tão atual. Porque quando a ideia vem da alma, ela desconhece tempo e limite: vira case, conecta pessoas e fica para sempre na memória afetiva das pessoas.” disse Mônica Debbané, Chefe Criativa da MP. Foi com esse sentimento que, em maio, a MP lançou seu manifesto, abordando seu conceito e apresentando, em um grande evento empresarial na Serra, o seu posicionamento.

