Hollow Knight Silksong: todos os chefes já revelados e como derrotá-los Hollow Knight: Silksong traz uma nova jornada para Hornet, repleta de perigos, desafios e batalhas memoráveis contra dezenas de chefes...

Hollow Knight: Silksong traz uma nova jornada para Hornet, repleta de perigos, desafios e batalhas memoráveis contra dezenas de chefes. Pharloom, o misterioso reino onde se passa o jogo, está repleto de insetos de todos os tipos, mas alguns deles se destacam não apenas pela aparência ameaçadora, mas também pelo desafio que representam em combate.

Para descobrir todos os detalhes sobre os chefes e como derrotá-los, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

