Home Equity pode ser alternativa para reformar imóvel com juros mais baixos Creative Commons.No período de pandemia, muitos imóveis residenciais precisaram ser adaptados para uso como espaço de trabalho, mas... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

No período de pandemia, muitos imóveis residenciais precisaram ser adaptados para uso como espaço de trabalho, mas nem sempre os gastos estavam previstos no orçamento. Uma pesquisa realizada pela Creditas em parceria com a Opinion Box, em agosto de 2024, revelou que 18% dos brasileiros já se endividaram por realizar reparos ou manutenções em casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como o home equity pode ser a solução que você precisa!

Leia Mais em Folha Vitória:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered domina vendas nos EUA

Praça Duque de Caxias vira parque e será inaugurado no aniversário de Vila Velha

Bitcoin bate novo recorde: veja os fatores por trás da alta aos US$ 111 mil