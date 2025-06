Homem agride criança de 4 anos durante festa junina em escola do DF Foto: Reprodução/redes sociaisUm homem de 41 anos foi detido após agredir um menino de 4 anos durante a festa junina de uma escola... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h36 ) twitter

Foto: Reprodução/redes sociaisUm homem de 41 anos foi detido após agredir um menino de 4 anos durante a festa junina de uma escola particular em Vicente Pires, no Distrito Federal, no domingo, 15. Conduzido à delegacia, ele foi liberado após o registro de um termo circunstanciado. Sua defesa afirmou que o homem interveio porque a vítima praticava bullying contra seu filho e, momentos antes, havia enfiado o dedo no olho do colega.

