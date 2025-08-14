Logo R7.com
Homem agride ex-namorada com um soco dentro de loja em Cariacica

Foto: Câmera de segurançaO caso ocorreu em Campo Grande, Cariacica, e começou com ameaças feitas pelo suspeito instantes antes da agressão...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Câmera de segurança
Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem entra em uma loja, onde a ex-namorada trabalha, e a agride com um soco. O caso ocorreu em Campo Grande, Cariacica, e começou com ameaças feitas pelo suspeito instantes antes da agressão.

