Homem agride ex-namorada com um soco dentro de loja em Cariacica
Foto: Câmera de segurança
Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem entra em uma loja, onde a ex-namorada trabalha, e a agride com um soco. O caso ocorreu em Campo Grande, Cariacica, e começou com ameaças feitas pelo suspeito instantes antes da agressão.
Foto: Câmera de segurança
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
