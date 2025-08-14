Homem agride ex-namorada com um soco dentro de loja em Cariacica Foto: Câmera de segurançaO caso ocorreu em Campo Grande, Cariacica, e começou com ameaças feitas pelo suspeito instantes antes da agressão... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h58 ) twitter

Foto: Câmera de segurança

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem entra em uma loja, onde a ex-namorada trabalha, e a agride com um soco. O caso ocorreu em Campo Grande, Cariacica, e começou com ameaças feitas pelo suspeito instantes antes da agressão.

