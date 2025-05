Homem é acusado de roubo e amarrado a poste em Cariacica Blusa do homem ficou no chão ao lado de poste em Bela Aurora, Cariacica. Foto: Reprodução/ TV VitóriaUm homem foi acusado de roubo,... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h47 ) twitter

Folha Vitória

Blusa do homem ficou no chão ao lado de poste em Bela Aurora, Cariacica. Foto: Reprodução/ TV Vitória Um homem foi amarrado a um poste com fios elétricos por moradores do bairro Bela Aurora, em Cariacica, após ser acusado de praticar furtos e roubos na região, no último fim de semana. O caso aconteceu na avenida principal do bairro, próximo ao destacamento da Polícia Militar.

