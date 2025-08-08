Homem é agredido e sequestrado após venda “mal sucedida” em Vila Velha Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Suspeitos colocaram a vítima à força em um carro e exigiam dinheiro. O caso aconteceu no bairro... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Um homem foi agredido, colocado à força em um carro e sequestrado por quatro homens por conta de uma dívida, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. O caso foi registrado nesta quinta-feira (08) e os suspeitos exigiam dinheiro.

Para mais detalhes sobre este caso impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Deputado anuncia saída do Republicanos e declara apoio a Casagrande e Ricardo

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

‘Não pensei na morte, só lembrei de um poema de Fernando Pessoa’, diz Tony Ramos após cirurgia