Homem é agredido e sequestrado após venda “mal sucedida” em Vila Velha
Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Suspeitos colocaram a vítima à força em um carro e exigiam dinheiro. O caso aconteceu no bairro...
Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Um homem foi agredido, colocado à força em um carro e sequestrado por quatro homens por conta de uma dívida, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. O caso foi registrado nesta quinta-feira (08) e os suspeitos exigiam dinheiro.
