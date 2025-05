Homem é assassinado e tem corpo arrastado por traficantes em Vila Velha Magno Gabriel Coser, de 42 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento. Foto: Reprodução/TV VitóriaVítima tinha uma tatuagem... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h56 ) twitter

Magno Gabriel Coser, de 42 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento. Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem foi assassinado e teve o corpo arrastado por ruas do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi localizada já sem vida na Estrada de Capuaba, com marcas de agressão.

