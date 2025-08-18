Logo R7.com
Homem é detido por filmar partes íntimas de mulheres durante show em Vila Velha

Foto: PCES/DivulgaçãoA Polícia Civil informou que o suspeito, de 49 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: PCES/Divulgação Um homem, de 49 anos, foi detido suspeito de gravar partes íntimas de mulheres durante um evento que acontecia na Prainha, em Vila Velha, na noite de sábado (16). Apesar do detido ter assumido que fez as gravações, ele foi ouvido e liberado na delegacia.

