Homem é detido por filmar partes íntimas de mulheres durante show em Vila Velha
Foto: PCES/DivulgaçãoA Polícia Civil informou que o suspeito, de 49 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde...
Foto: PCES/Divulgação Um homem, de 49 anos, foi detido suspeito de gravar partes íntimas de mulheres durante um evento que acontecia na Prainha, em Vila Velha, na noite de sábado (16). Apesar do detido ter assumido que fez as gravações, ele foi ouvido e liberado na delegacia.
Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
