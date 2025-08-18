Homem é detido por filmar partes íntimas de mulheres durante show em Vila Velha Foto: PCES/DivulgaçãoA Polícia Civil informou que o suspeito, de 49 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: PCES/Divulgação Um homem, de 49 anos, foi detido suspeito de gravar partes íntimas de mulheres durante um evento que acontecia na Prainha, em Vila Velha, na noite de sábado (16). Apesar do detido ter assumido que fez as gravações, ele foi ouvido e liberado na delegacia.

Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Homem é flagrado agredindo mulher dentro de carro em Itapuã

Cabelos lisos sem esforço: fórmula caseira substitui a chapinha e blinda contra o frizz

Pavê de doce de leite com café: como fazer a sobremesa fácil, rápida e irresistível