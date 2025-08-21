Homem é esfaqueado na entrada do Terminal de Campo Grande Foto: Vinícius Lodi/TV VitóriaDe acordo com informações da Polícia Militar, um homem e uma mulher teriam participado do crime Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h38 ) twitter

Foto: Vinícius Lodi/TV Vitória

Um homem foi esfaqueado na entrada do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (20).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

