Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem é esfaqueado na entrada do Terminal de Campo Grande

Foto: Vinícius Lodi/TV VitóriaDe acordo com informações da Polícia Militar, um homem e uma mulher teriam participado do crime

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Vinícius Lodi/TV Vitória
Um homem foi esfaqueado na entrada do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (20).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.